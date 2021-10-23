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Dünya

BM'den, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine almasına tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Filistin Ofisi, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasından endişe duyduklarını bildirdi.

Mustafa M. M. Haboush, Muhammed Semiz   | 23.10.2021
BM'den, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine almasına tepki

RAMALLAH

OHCHR Filistin Ofisinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "terörle mücadele mevzuatının meşru insan haklarını ve insani çalışmaları kısıtlamak için kullanılmaması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararına gerekçe olarak "barışçıl ve meşru faaliyetler de dahil olmak üzere aşırı belirsiz ve alakasız nedenler" sıraladığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'e örgütlenme ve ifade özgürlüğü haklarına saygı duyması, söz konusu kuruluşlar ve çalışanlarına herhangi bir müdahalede bulunmaması çağrısında bulunuldu.

İsrail, Filistin topraklarında insan hakları çalışmalarını engelliyor

Öte yandan, Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütünden (Euro-Med) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki insan hakları çalışmalarını engellediğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının, Filistin topraklarında insan hakları alanındaki çalışmalara yönelik yeni bir baltalama girişimi olduğu aktarıldı.

Örgüt ayrıca, uluslararası topluma, Filistin topraklarındaki ihlalleri eleştiren sesleri bastırma politikasına son vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Başbakan İştiyye: İsrail'in kararını reddediyoruz

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de konuya ilişkin yaptığı açıklama, İsrail'in kararının ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu ve söz konusu kararı reddettiklerini belirtti.

İştiyye, uluslararası toplum ile dünyadaki tüm insan hakları örgütlerini kararı kınamaya çağırdı.

İsrail hükümeti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesini illegal ilan etmişti.

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