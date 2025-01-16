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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM yetkilisi, İsrail'in saldırılarının Lübnanlı sivillere verdiği zarara ilişkin rapor hazırlayabileceklerini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun Lübnan'da İsrail saldırılarının sivillerde bıraktığı zarara ilişkin rapor hazırlayabileceğini söyledi.

Muhammed Emin Canik  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
BM yetkilisi, İsrail'in saldırılarının Lübnanlı sivillere verdiği zarara ilişkin rapor hazırlayabileceklerini söyledi

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Baabda Sarayı'nda BM İnsan Hakları Komiseri Türk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Avn'ı tebrik eden Türk, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun Lübnan ve bölge ülkelerindeki çalışmalarından bahsetti.

Türk, Lübnan'da yeniden inşanın önemine değinerek, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun İsrail saldırılarında sivillerin uğradığı zarara ilişkin rapor hazırlama konusunda hazır olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da BM İnsan Hakları Komiseri'ne teşekkür ederek, ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Avn, ülkesinin uluslararası kuruluşlarla olumlu ve yapıcı diyalog sürdürme konusunda kararlı olduğunu, insan hakları ilkelerinin Lübnan için önemli olduğunu belirtti.

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