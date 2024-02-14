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Dünya

BM Yemen Özel Temsilcisi, bölgesel gerginliğin Yemen'de barış sürecini yavaşlattığını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Gazze ve Kızıldeniz'deki gelişmelere işaret ederek, bölgesel gerginliğin Yemen'deki barış sürecini yavaşlattığı uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
BM Yemen Özel Temsilcisi, bölgesel gerginliğin Yemen'de barış sürecini yavaşlattığını söyledi

New York

Grundberg, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Yemen oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Yakın zamana kadar Yemen'de barış sürecine ilişkin istikrarlı ilerleme kaydettiklerini dile getiren Grundberg, son iki yıldır "nispi sükunetin" bulunduğunu ve tarafların çatışmayı sonlandırmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Grundberg, "Ancak odak noktası değişti. Müzakere süreci çok daha karmaşık hale geldi ve anlaşmaya varma çabaları farklı öncelik ve çıkarlar nedeniyle zora girdi." dedi.

Gazze ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin bu çerçevede kilit rol oynadığına işaret eden Grundberg, "Bölgesel gerginlik Yemen'de barış sürecini yavaşlatıyor." diye konuştu.

Grundberg, bölgesel gelişmelerin Yemen'i, Yemen'deki gelişmelerin de bölgeyi etkilediğini vurguladı.

ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husileri Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldığını anımsatan Grundberg, söz konusu tüm gelişmelerin endişe verici olduğunu ifade etti.

Grundberg, genel odak noktasının Kızıldeniz olduğunu ancak Yemen içinde de endişe verici gelişmeler yaşandığını belirterek, bazı cephe hatlarında çatışmaların tekrar başladığını bildirdi.

Bölgesel gerginliğin azaltılması gerektiğini vurgulayan Grundberg, BM'nin bu çerçevede ilgili aktörlerle görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Grundberg, Yemen'deki tarafların kışkırtmalara son vermesi ve askeri fırsatçılıktan kaçınması gerektiğine dikkati çekti.

Yemen'de tarafların tekrar şimdiye kadar elde ettikleri ilerlemeye odaklanmaları gerektiğini belirten Grundberg, "Bölgesel gerginlik, Yemen genelinde acil ateşkes ihtiyacını yok etmiyor." ifadesini kullandı.

Grundberg, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin kendi nüfuzlarını kullanmaları için çağrıda bulunarak, "Sizin söyledikleriniz ve yaptıklarınız önemli. Yemen'in sizin dikkatinize ihtiyacı var." dedi.

"Yemen'de 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths adına konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu da Yemen halkının bölgesel krizin yayılmasını endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Yemen halkına yardım sağlayan insani yardım toplumu için de gelişmelerin endişe verici olduğunu ifade eden Wosornu, "2024'te Yemen halkının yarısından fazlası, yani yaklaşık 18 milyon kişi, insani yardım ve koruma hizmetine muhtaç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Wosornu, Kızıldeniz'deki gelişmelerin özellikle nakliye maliyetlerini artırdığına işaret ederek, bunun Yemen'in halihazırda kırılgan durumda olan ekonomisine olası etkilerinden endişe duyduklarını söyledi.

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