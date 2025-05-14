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Dünya

BM, yaklaşık 1,9 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle başlayan ülke içinde ve dışındaki Suriyelilerin geri dönüşlerinde sayının yaklaşık 1,9 milyona ulaştığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
BM, yaklaşık 1,9 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğünü bildirdi

Cenevre

IOM, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yeni rapor yayımladı.

Raporda, ekonomik fırsatlar ve temel hizmetlerin eksikliğinin, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için en büyük zorluğu oluşturduğu aktarılarak, "Suriye'nin toparlanmasına yardımcı olmak için uluslararası desteğe kritik olarak ihtiyaç duyuluyor." ifadesi yer aldı.

Suriye'de birçok kişinin elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişemediğine vurgu yapılan raporda, resmi belgeler konusundaki eksikliklerin de geri dönenlerin temel hizmetlere erişmesini veya konut ile arazi talebini engellediği bildirildi.

Raporda, ülke içinde veya dışında mülteci olarak yaşayan 1,87 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğü belirtildi.

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Suriye'de tarımsal faaliyetlerin ve yerel pazarların toparlanması için çaba gösterildiğine dikkat çekilerek, geçim kaynaklarının yetersiz olduğu ve barınakların yeniden inşasının yavaş ilerlediği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriyelilerin dirençli ve yenilikçi olduğunu belirtti.

Pope, "Suriyelilerin toplumlarını ve hayatlarını yeniden inşa etmek için önemli yardıma ihtiyaçları var. Suriyelilerin istikrar ve ilerleme yolunda olan bir ülkeye geri dönmelerini sağlamak, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

IOM verilerine göre, Suriye'de Ocak 2024’ten bu yana 1,3 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi evine dönerken, yurt dışından ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısı ise 730 bine ulaştı.

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