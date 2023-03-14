BM: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili istişareler devam ediyor
Birleşmiş Milletler (BM), Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili istişarelerin sürdüğünü bildirdi.
Cenevre
BM Cenevre Ofisi'nde, Sözcü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.
- ABD: Dünyanın Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'ne ihtiyacı var
- MSB'den "tahıl koridoru" açıklaması: 24 milyon ton tahılın emniyetle sevki sağlanmıştır
- Rusya: Tahıl anlaşması ile ilgili verilen tüm sözlerin yerine getirilmesi gerekiyor
Toplantıya katılan BM yetkilileri, gazetecilerin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın son durumuna ilişkin soruları yanıtladı.
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Sözcüsü Catherine Huissoud, dün, Cenevre'de Rusya heyeti ile BM yetkililerinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla yaptığı görüşmeye ilişkin son durumun ne olduğuyla ilgili soruya "Dün, yapılan açıklamaya sadık kalacağız. Bu konuda başka yorumumuz yok." yanıtını verdi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 18 Mart'a kadar geçerli olduğunu hatırlatırken, BM'nin dün Rusya tarafından yapılan "anlaşmanın sadece 60 gün süreyle uzatılmasına itiraz etmiyoruz" yönündeki açıklamasını not aldığını aktardı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "BM'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın bütünlüğünü korumak ve sürekliliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağı" yönündeki açıklamasını anımsatan Laerke, BM olarak konuyu bu yönüyle ele aldıklarını dile getirdi.
Laerke, AA muhabirinin, "Cenevre'de dün, Rus heyeti ve BM yetkilileri arasında Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması yönünde bir görüşme oldu. Görüşme sonrası Rus heyeti, anlaşmanın sadece 60 gün daha uzatılmasına yönelik itirazı olmadığını açıkladı. BM, böyle bir süre sınırlamasına nasıl bakıyor? Anlaşmanın daha uzun süreyle uzatılmasını destekliyor mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"BM, anlaşmanın bütünlüğünü korumak ve sürekliliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi (anlaşmayla ilgili) çeşitli düzeyde istişareler devam ediyor."
Laerke, şimdilik anlaşmaya dair söyleyebileceklerinin tamamını ifade ettiğini vurgulayarak, ortaya çıkabilecek yeni gelişmelerle ilgili açıklamaların takip edilmesi gerektiğini kaydetti.
Peskov'un açıklamaları
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmasını umduklarını söylemişti
Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusuna işaret eden Peskov, "Bu konuda temaslar sürüyor. Anlaşmanın ikinci kısmının (Rus tarım ürün ve gübrelerinin sevkiyatı) uygulanması gerektiği konusunda herkes hemfikir. Rus tarafının gösterdiği iyi niyet doğrultusunda ikinci kısmının uygulanacağını hala umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Peskov, BM'nin bu konudaki girişimlerine değer verdiklerini ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Batı'nın anlaşma kapsamında oluşturduğu engellere karşı koyamadığını vurgulayarak, "Anlaşma, tek ayak üzerinde duramaz. Genel olarak uzatma koşulları görecelidir." değerlendirmesini yaptı.
Rusya: Anlaşma, 60 gün süreyle uzatıldı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, bugün yaptığı açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle uzatıldığını ve bu konuda tüm söz ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini söylemişti.
Gruşko, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinerek, 18 Mart'ta sona erecek bu anlaşmanın uzatılması yönünde dün karar alındığını anımsatmıştı.
Gruşko, "Gerçekten anlaşma uzatıldı. Anlaşmanın 60 güne uzatılması konusunda mutabık kalındı. Anlaşmanın paket halinde olduğu teyit edildi. Anlaşma, aynı şartlar doğrultusunda uzatıldı." ifadesini kullanmıştı.
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ise dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın bir kez daha sadece 60 gün uzatılmasını desteklediğini eleştirerek, bu kararın anlaşmaya göre çelişkili olduğunu belirtmişti.
Dün, Rus ve BM heyeti, Cenevre'de bir araya geldi
Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths arasında yürütülen görüşmelerin ardından, 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediklerini bildirmişti.
BM Cenevre Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Rusya tarafından yapılan 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sadece 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediği yönünde açıklamayı not ettiğine dikkat çekilmişti.
Açıklamada, "BM Genel Sekreteri, BM'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bütünlüğünü korumak ve sürekliliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağını teyit etti. BM'nin İstanbul'da yapılan anlaşmalara verdiği destek, bir neslin yaşadığı en ciddi yaşam maliyeti krizine verilen küresel tepkinin bir parçasıdır." ifadelerine yer verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.