BM: Suriye, yaptırımlar kaldırılmasına rağmen önemli yapısal zorluklarla karşı karşıya
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmalarını yakından izleyeceklerini belirterek, ülkenin hala önemli yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmalarını yakından izleyeceklerini belirterek, ülkenin hala önemli yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
- Batı, Suriye yaptırımlarını kaldırma sürecine giriyor
- AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı
Pedersen, Orta Doğu ve Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyine Suriye’nin başkenti Şam’dan video konferans yoluyla katıldı.
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ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin geçen hafta Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamasının ülkede sevinçle karşılandığını belirten Pedersen, "Yaptırımların kaldırılması yönündeki adımları yakından takip edecek ve destekleyeceğiz." dedi.
Pedersen, bölge ülkelerine, özellikle Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar’a, Suriye halkına verdikleri destek için teşekkür ederek, “Bunlar tarihi gelişmelerdir. Suriye konusunda somut uluslararası işbirliği için gerçek olasılıkları göstermektedir.” ifadelerini kullandı.
"Yeni şiddet potansiyeli ve güven kaybı konusunda endişeliyim"
Öte yandan Suriye’deki mevcut zorluklara dikkati çeken Pedersen, “Ancak şunu da biliyoruz ki Suriye, 10 yıldan fazla süren savaş ve çatışmanın ve bir dizi başka istikrarsızlaştırıcı faktörün harap ettiği bir ekonomiyle önemli yapısal zorluklarla karşı karşıya.” dedi.
Pedersen, ekonomik zorlukların yanı sıra Suriye’de “güven ve katılım” konusunda da zorluklar bulunduğunu hatırlatarak, nisan ayında ülkenin batı kısımlarında yaşanan iç gerginlik ve etnik çatışmalara dikkati çekti.
Suriye geçici hükümetinin bu bağlamda "ulusal birlik çerçevesinde diyalog ve işbirliği" çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Pedersen, “Ancak yeni şiddet potansiyeli ve bu tür gelişmelerin kaçınılmaz olarak getirdiği güven kaybı konusunda endişeliyim.” diye konuştu.
Pedersen, İsrail’in Suriye’de hava saldırılarına devam etmesi konusunda “endişelerini” vurgulayarak, “Bu tür saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalıdır. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Açıkça diplomatik olasılıklar vardır ve bunlara öncelik verilmelidir.” çağrısında bulundu.
“Suriye'nin karşı karşıya olduğu zorluklar çok büyük ve yenilenen çatışmanın ve daha derin parçalanmanın gerçek tehlikeleri henüz aşılmadı.” uyarısında bulunan Pedersen, ancak Suriye halkının, yaptırımları kaldırma yönünde alınan kararlardan sonra büyük zorluklara rağmen başarılı olmak için mücadele edeceğini söyledi.
"Suriye’de insani ihtiyaçlar ülke genelinde ciddi sorun olmaya devam ediyor"
BM İnsanı Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Suriye’deki son insani durum hakkında bilgi verdi.
Rajasingham, 10 yıldan fazla süren çatışmaların nüfusun yüzde 90’ını yoksulluğa sürüklediğini ve 7,5 milyon insanı yerinden ettiğini belirterek, “Suriye’de insani ihtiyaçlar ülke genelinde ciddi sorun olmaya devam ediyor ve giderek karmaşıklaşıyor. Bugün, 16,5 milyon Suriyelinin korumaya ve insani yardıma ihtiyacı var.” dedi.
Nüfusun yarıdan fazlasının gıda güvenliği bulunmadığına dikkati çeken Rajasingham, 3 milyona yakın insanın da ciddi ölçüde gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.
Rajasingham, artan zorluklara rağmen BM ve ortaklarının insani yardım operasyonlarının devam ettiğine işaret ederek, “Yılın başından bu yana Türkiye'den yardım yüklü 1000'den fazla kamyon Suriye'ye girdi. Geçtiğimiz yıla kıyasla (bu yardımlar) yedi kat arttı.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Suriye’ye yönelik fonlamalarda endişe verici durum yaşadıklarına işaret eden Rajasingham, BM’nin ülkedeki en savunmasız 8 milyon kişiye ulaşmak için talep ettiği 2 milyar dolar yardımın yalnızca yüzde 10'unun finanse edildiğinin altını çizdi.
Rajasingham, uluslararası bağışçılara insani yardımları acil fonlamaları için çağrıda bulunarak, “Suriye halkı direnç gösterdi ancak bu krize tek başına dayanamaz, acilen harekete geçmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.