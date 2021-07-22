Euro
10.09
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,806.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da bir basın kuruluşunun yeni binasının açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki ekonomik durumun "aşırı derecede zor" olduğunu belirterek, "Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor." dedi.

Dmitri Chirciu   | 22.07.2021
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor

Moskova

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmesinden önce açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki ekonomik durumu değerlendiren Pedersen, "Suriye'deki ekonomik durum, aşırı derecede zor. Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor." dedi.

Pedersen, Suriye'nin yaklaşık 3 bölgeye bölündüğüne dikkati çekerek, "Tüm bunların değiştirilmesi gerekiyor ancak bunu yapmak için de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 kararını ne şekilde uygulayacağımızı belirlemekten başlamalıyız." diye konuştu.

BMGK'nin 2254 kararının insani konulara uyarlanmasının önemine işaret eden Pedersen, BM'nin bu konuda elinden geleni yapacağını dile getirdi.

"Suriye Anayasa Komitesi toplantısının yakında yapılacağını umuyorum"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bu görüşmenin önemine vurgu yaparak, "Bu, özellikle Suriye Anayasa Komitesi toplantısının yakında yapılması umuduyla değerlendirmelerde bulunmak ve ileriye dönük bir yol görmek için fırsattır." dedi.

Lavrov, "Suriye'de sahadaki durumun istikrara kavuşturulması, uluslararası toplumun insani sorunların çözülmesi ve mültecilerin Suriye'ye güvenli dönmesi için altyapıyı yeniden oluşturma girişimleri ile eşleşmiyor. Bu durumun, Suriye'ye yardımın devam ettirilmesi ile ilgili BMGK'nin 2585 sayılı kararının uygulanmasıyla değişeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 600 binden fazla Kovid-19 temaslısına kendisini izole etmesi için uyarı mesajı gönderildi
Dünya genelinde 3 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 341 kişi yaşamını yitirdi
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor
Kovid-19 aşılama programı bayramda da devam ediyor

Benzer haberler

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor

Putin ve Aliyev Moskova'da Karabağ'ı görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Afganistan'daki misyonu çöktü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Afganistan'daki misyonu çöktü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile iklim alanında yoğun bir etkileşimin sağlanacağını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile iklim alanında yoğun bir etkileşimin sağlanacağını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, Afganistan topraklarındaki gelişmelere müdahil olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, Afganistan topraklarındaki gelişmelere müdahil olmayacak