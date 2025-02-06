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Dünya

BM raportöründen, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Rajagopal, Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarına ilişkin Filistinlilerin nerede yaşayacağına ABD veya herhangi bir dış gücün karar veremeyeceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
BM raportöründen, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere zorla yerleştirme planına yönelik AA muhabirinin sorusunu yazılı yanıtladı.

Trump'ın, bu açıklamasının kötü niyetli olduğunu ve "sömürgecilik dönemine dönüş" emareleri taşıdığına işaret eden Rajagopal, şunları kaydetti:

"Onların çıkarınaymış gibi gösterilse dahi, Filistinlilerin geri dönüp dönmemesi gerektiğini veya nerede yaşayacaklarını söylemek ABD'ye veya başka bir dış güce bağlı değil. Bu, BM Şartı'nın birinci maddesinin özü olan 'kendi kaderini belirleme hakkının' özüdür. Filistinliler, uluslararası hukuk ve temel etik kuralları altında kendi topraklarında yaşama ve o topraklara dönme hakkında sahip. Çok sayıda Filistinlinin, Gazze'nin yıkılmış bölgelerine döndüklerini görüyoruz."

ABD ve İsrail'in, Gazze'de etnik temizlik yapmak yerine halihazırda devam eden ateşkes anlaşması uyarınca, Gazze halkına barınma dahil büyük ölçekli insani yardım sunması gerektiğini vurgulayan Rajagopal, Filistin'in işgaline son verilmesi ve iki devletli çözüm temelinde bir barış müzakeresinin başlatılması çağrısında bulundu.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yeniden yerleştirme planı

Başkan Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin, artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

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