Dolar
18.60
Euro
18.76
Altın
1,664.41
ETH/USDT
1,554.10
BTC/USDT
20,720.00
BIST 100
3,976.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Myanmarlı sığınmacıların zorla geri gönderilmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki insani kriz nedeniyle başka ülkelere sığınan vatandaşların zorla geri gönderilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 26.10.2022
BM, Myanmarlı sığınmacıların zorla geri gönderilmesine tepki gösterdi

Cenevre

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM aracılığıyla Malezya'ya sığınan 2 Myanmarlının 6 Ekim'de zorla sınır dışı edilmesine değindi.

Myanmarlıların askeri darbe sonrası şiddet, istikrarsızlık ve ekonomik krizle mücadele ettiğini vurgulayan Türk, "Şu an kimseyi Myanmar'a gönderme zamanı değildir." dedi.

Türk, başka ülkelere sığınma talebinde bulunan çok sayıda aktivist ve Myanmar ordusundan kaçanların, ülkelerine dönme durumunda büyük risk altına gireceğinin altını çizdi.

Myanmar'daki insani krizin giderek derinleştiğini kaydeden Türk, "Bu durumda ülkelerin, insanları acı ve tehlikenin içine göndermeyerek, bu kişilere yasal statü vermesi hayati önem taşımaktadır." çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden dün yapılan açıklamada, son iki ayda yüzlerce Myanmarlının Malezya'dan kendi istekleri dışında sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, İBB Atık Su Arıtma Tesisi açılışında yaşananları değerlendirdi
Amasya Valiliğinden Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi
Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin'den Binali Yıldırım'a ziyaret
Kastamonu'da göletin bozulan vanalarını dalgıçlar değiştirdi

Benzer haberler

BM, Myanmarlı sığınmacıların zorla geri gönderilmesine tepki gösterdi

BM, Myanmarlı sığınmacıların zorla geri gönderilmesine tepki gösterdi

BM: Somali'de kuraklık yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiledi

BM kolera salgınının Suriye'de hızla yayılması konusunda uyardı

BM'den Malezya'nın Myanmarlı sığınmacıları sınır dışı etmesine tepki

BM'den Malezya'nın Myanmarlı sığınmacıları sınır dışı etmesine tepki
BM: Sudan'ın Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmalarında 250 kişi öldü

BM: Sudan'ın Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmalarında 250 kişi öldü
Myanmar ordusunun düzenlediği hava saldırısında en az 80 kişinin öldüğü iddia edildi

Myanmar ordusunun düzenlediği hava saldırısında en az 80 kişinin öldüğü iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet