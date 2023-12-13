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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: BM Güvenlik Konseyi, şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: BM Güvenlik Konseyi, şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı

Cenevre
Cenevre'de düzenlenen forumun açılış programında, Grandi'nin yanı sıra İsviçre Devlet Göç Sekreterliği Başkanı Christine Schraner Burgener, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM yetkilileri ve birçok ülkelerden yüksek düzeyde katılımcılar yer aldı.

Forumun açılışında yaptığı konuşmasında, Gazze için "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulunan Grandi, "Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BMGK, şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı." ifadesini kullandı.

Grandi, dünya genelinde 114 milyon kişinin zulüm, insan hakları ihlalleri, şiddet, silahlı çatışmalar ve ciddi toplumsal kargaşa nedeniyle yerinden olduğunu belirterek, bu rakamın yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin sayısını temsil ettiğini kaydetti.

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