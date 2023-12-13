BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: BM Güvenlik Konseyi, şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı." dedi.
Cenevre
Forumun açılışında yaptığı konuşmasında, Gazze için "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulunan Grandi, "Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BMGK, şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı." ifadesini kullandı.
Grandi, dünya genelinde 114 milyon kişinin zulüm, insan hakları ihlalleri, şiddet, silahlı çatışmalar ve ciddi toplumsal kargaşa nedeniyle yerinden olduğunu belirterek, bu rakamın yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin sayısını temsil ettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.