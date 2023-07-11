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Dünya

BM Medeniyetler İttifakı, Almanya'da cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Almanya'da Mimar Sinan Camisi'nin önüne Kur'an-ı Kerim'in yakılarak atılmasını "saldırgan, saygısızca ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Şerife Çetin  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
BM Medeniyetler İttifakı, Almanya'da cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler

Moratinos, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi'nin önüne Kur'an-ı Kerim'in yakılarak atılmasın ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Söz konusu eylemin ifade özgürlüğü teşkil etmediğinin altını çizen Moratinos, "Bu saygısız ve nefret eylemi sadece daha fazla kızgınlığa yol açarak şiddeti tetikler." ifadesini kullandı.

Moratinos, "Kur'an-ı Kerim'in Almanya'nın güneybatısında bir cami önüne yakılarak atılması saldırgan, saygısız ve kabul edilemez bir eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.

DİTİB'den yapılan açıklamada, seyir halindeki araçtan Baden-Württemberg eyaleti Maulbronn beldesindeki Mimar Sinan Camisi'nin önüne Kur'an-ı Kerim'in yakılarak atıldığı belirtilmişti.

Cami derneğinin yöneticisi Osman Adıbelli, menfur olayın 8 Temmuz gecesi yaşandığını kaydederek, "Hadise sonrası camimizin kamera kayıtlarına baktığımızda ana caddede seyir halindeki araçtan caminin önüne bir cismin atıldığını gördük. Saat 04.45 sıralarında sabah namazına gelen cemaatimiz, caminin giriş kısmında bunun yakılan bir Kur'an-ı Kerim olduğunu fark etti." ifadelerini kullanmıştı.

Adıbelli, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayarak, "Kamera görüntülerinde caminin önüne gelen aracın farlarının yansıması nedeniyle ne plakası ne de saldırganların kaç kişiden oluştuğunu biliyoruz." bilgisini paylaşmıştı.

Saldırıdan büyük üzüntü ve endişe duyduklarını ifade eden Adıbelli, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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