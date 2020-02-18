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Dünya, Libya

BM: Libya'nın başkenti Trablus'daki liman saldırıya uğradı

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya uğradığını söyledi.

Bayram Altuğ   | 18.02.2020
BM: Libya'nın başkenti Trablus'daki liman saldırıya uğradı Fotoğraf: Aydoğan Kalabalık/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'taki limanın saldırıya uğradığını bildirdi.

Özel Temsilci Salame, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Salame, toplantıda isim vermeden Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in bugün başkent Trablus'taki limana saldırdığını söyledi. 

Libya'daki çatışmazlık anlaşmasının "çok kırılgan" olduğu ve sık sık ihlal edildiği uyarısında bulunan Salame, "Hatta bugün bile Trablus limanına yeni bir saldırı yapıldı." dedi.

Saldırıya ilişkin detay paylaşmayan Salame, Cenevre'de (TSİ) 12.00'de başlayan askeri komite toplantılarının ikinci turunda Libya'da kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi için taraflar arasında konsensüs sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyesinin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

Libya üzerine 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

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