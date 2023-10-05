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Dünya

BM'den Libya'da selden etkilenenler için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 10 Eylül'de yaşanan sel felaketinden etkilenen kişilere destek sağlamak için yardım çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
BM'den Libya'da selden etkilenenler için yardım çağrısı Fotoğraf: Aydoğan Kalabalık/AA

New York

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yeni yapılan bir değerlendirmeye göre selin ardından bölge halkının acilen konaklama, koruma, su ve hijyen malzemeleri ile sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, halihazırda 42 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin nakit yardımına da ihtiyaç duyduğu belirtilirken, yaklaşık 100 okulun da hala kapalı olduğu belirtildi.

BM ve ortaklarının sel bölgesinde 125 binden fazla kişiye ulaştığı bildirilen açıklamada, "Bu yardımları sürdürebilmemiz için güvenilir fonlamaya ihtiyacımız var. Libya için acil yardım çağrısının sadece üçte biri fonlanmış durumda." ifadesi kullanıldı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

OCHA tarafından 2 Ekim'de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

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