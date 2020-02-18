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Dünya, Libya

UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Avrupa Birliği'nin Libya’ya silah ambargosunu Akdeniz’in doğusundan başlayarak denetleme kararını reddettiklerini duyurdu.

Aydoğan Kalabalık   | 18.02.2020
UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor

Trablus

 Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine silahın, Mısır sınırından nakledildiğini, Avrupa Birliği'nin (AB) denizden değil, karadan denetlemeye ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

Mısır, Abdulfettah es-Sisi yönetimi tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Brüksel’de dün düzenledikleri toplantıda Libya’ya silah ambargosunu havadan ve karadan denetleme kararı alınmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, ambargoyu denetlemek için Akdeniz’in doğusunda operasyon başlatılacağını duyurmuştu.

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