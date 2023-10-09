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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9 bin 806 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, 560'sı çocuk 9 bin 806 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9 bin 806 sivil hayatını kaybetti

New York

BM Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'daki güncel gelişmeler hakkında oturum düzenlendi.

Burada konuşan BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, savaşın başlangıcından itibaren çatışmanın sadece Ukrayna'ya değil bölge ve dünyaya ciddi etkileri karşısında uyardıklarını anımsattı.

DiCarlo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) son Ukrayna raporuna değinerek, savaş nedeniyle aralarında 560 çocuğun da bulunduğu 9 bin 806 sivilin hayatını kaybettiğini, 17 bin 962 sivilin yaralandığını aktardı.

Gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğine işaret eden DiCarlo, çatışmanın sürmesi halinde sayıların artacağı uyarısında bulundu.

DiCarlo, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden ayrılmasının ardından saldırıların sadece Ukrayna'yı değil dünyada gıda güvensizliğiyle mücadele eden milyonlarca kişiyi etkilediğini kaydetti.

Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların da arttığına dikkati çeken DiCarlo, bu durumdan endişe duyduklarını söyledi.

DiCarlo, "Son haftalarda savaşın etkisi Karadeniz'e genişledi. Deniz mayınlarının kullanılması sivil seyrüseferi tehdit eder. Karadeniz'de bilinçli ya da kazara bir askeri hadise bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırır. İtidal çağrımızı yineliyor, bölgedeki durumu daha da kötüleştirecek faaliyetlerden kaçınılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

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