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Dünya

BM: Groza köyü saldırısı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en ölümcül saldırılarından biri oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik saldırının, 24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana "en ölümcül saldırılardan biri" olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
BM: Groza köyü saldırısı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en ölümcül saldırılarından biri oldu

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında dün Groza köyüne düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Groza köyünde yaşananlara ilişkin dehşet verici görüntülerin geldiğini kaydeden Throssell, bu saldırının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından 20 ay sonra sivillerin ödediği korkunç bedeli bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Throssell, "Yerel otoritelerden aktarıldığında göre Rus füzesi gibi görünen bir şeyin, insanların cenaze töreni için toplandığı köydeki kafeye düşmesi sonucu 52 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun (HRMMU) öldürülen 35 kişinin isimlerini tespit ettiğini aktaran Throssell, ölenlerin arasında babasının cenazesine katılan Ukraynalı askerin de olduğunu dile getirdi.

Throssel, "Groza köyüne düzenlenen saldırı, 24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana en ölümcül saldırılardan biri oldu." dedi.

Savaş öncesinde Groza köyünde 300 kişinin yaşadığını söyleyen Throssel, köyde şu anda kaç kişinin yaşadığının belli olmadığını ancak saldırıdan bu küçük topluluktaki herkesin etkilendiğini belirtti.

Throssel, uluslararası insancıl hukuka ilişkin kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

BM, saldırıyı kınadı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke de BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown'ın, ciddi ölümlere ve hasara neden olan saldırıyı kınadığını belirtti.

BM kuruluşlarının, yerel ortaklarıyla bölgedeki sivillere yönelik yardımlar için seferber olduğunu vurgulayan Laerke, Brown'ın bugün insani yardım kuruluşlarının nasıl destek verebileceğini yerinde görmek için Groza'ya gideceğini söyledi.

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