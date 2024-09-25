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Dünya

BM, Libyalı tarafların Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaştığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi ve Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi temsilcilerinin Merkez Bankasına atanacak başkan ve yardımcısı konusunda anlaştığını açıkladı.

Muhammed Semiz  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
BM, Libyalı tarafların Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaştığını duyurdu

Trablus

UNSMIL'den yapılan açıklamada, ülke gündemini bir ayı aşkın süredir meşgul eden Merkez Bankası krizinin çözümü için Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcilerinin yeni bir müzakere turu düzenlediği belirtildi.

Tarafların Merkez Bankası yönetimini yürütecek isimler üzerine anlaştığı kaydedilen açıklamada, "İki taraf Libya Siyasi Anlaşması hükümleri uyarınca Merkez Bankası'na başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu atanmasına ilişkin usuller, standartlar ve takvimler konusunda mutabakata vardı." ifadeleri kullanıldı.

UNSMIL'in Trablus'taki merkezinde anlaşmaya ilişkin Libya'daki bazı diplomatik misyon temsilcilerinin de katılımıyla bir imza töreni düzenleneceği aktarıldı.

UNSMIL'in Merkez Bankası krizinin çözümü için tarafları bir araya getirdiği toplantılarda Temsilciler Meclisini temsil eden Elhadi Sagir basına yaptığı açıklamada, Naci İsa'nın Merkez Bankası Başkanı, Meri el-Berasi'nin de yardımcısı olması konusunda Devlet Yüksek Konseyi ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

Sagir ayrıca, Merkez Bankasının 6 üyeden oluşan yeni yönetim kurulunun oluşturulması konusunda da anlaştıklarını ifade etti.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 22 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli, etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011'den Başkanlık Konseyinin yeni yönetim atadığı 22 Ağustos'a kadar TM’nin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.​​​​​​​

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