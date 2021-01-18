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Dünya, Libya

BM Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis getirildi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis atandı.

Betül Yürük   | 18.01.2021
BM Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis getirildi

New York

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gassan Selame'nin istifasının ardından uzun süredir boş kalan bu göreve Kubis'i atadığını açıkladı. 

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de getirildiği görevinden Mart 2020'de "sağlık nedenleri" yüzünden istifasının ardından BM'de Libya diplomasisini yürütecek isim yaklaşık 10 aydır belirlenememişti.

Jan Kubis, daha önce BM Lübnan Özel Koordinatörü ve BM Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapmıştı.

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