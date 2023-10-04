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Dünya

DSÖ: Libya'daki sel felaketinde can kaybı 4 bin 333'e ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de yaşanan sel felaketinde can kaybının 4 bin 333'e ulaştığını bildirdi.

Muetaz Wannes, Mahmut Geldi  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
DSÖ: Libya'daki sel felaketinde can kaybı 4 bin 333'e ulaştı

Trablus

DSÖ'nün Libya bölge ofisinde acil durumlar sağlık ekibinden sorumlu Hale Hudari, çevirim içi olarak düzenlediği brifingde, Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki acil sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Libya'nın doğusundaki kentleri vuran kasırgayı gerçek bir felaket olarak nitelendiren Hudari, "Derne kentindeydim ve oradaki yıkımı gözlerimle gördüm." dedi.

Kasırga nedeniyle resmi olarak bildirilen can kaybı sayısının 4 bin 333'e ulaştığını aktaran Hudari, "Cansız bedenlere ulaşma çalışmaları hala devam ediyor. Dün gece de Derne kentinin 250 kilometre açıklarından bir ceset çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Afet bölgelerinde 8 bin 500 kişinin de kayıp olduğunu kaydeden Hudari, ölenler arasında 25'i doktor olmak üzere toplam 101 sağlık çalışanının olduğuna işaret ederek, "Bu da Libya'da sağlık sektörü için büyük bir kayıp sayılır." diye konuştu.

DSÖ'nün afet bölgelerindeki sağlık konusunda ciddi çabalar sarf ettiğini dile getiren Hudari, Libyalıların tam bir dayanışma içinde olduğunu ve ülkenin tüm bölgelerinden doktorlar geldiğini kaydetti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 2 Ekim'de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

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