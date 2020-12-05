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Dünya

BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e Filistin'de öldürülen çocuk için inceleme başlatması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ordusunun Ramallah yakınlarında gerçek mermiyle yaraladığı çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'e inceleme başlatması çağrısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 05.12.2020
BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e Filistin'de öldürülen çocuk için inceleme başlatması çağrısı

Ramallah

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in bu kabul edilmez, korkunç olayla ilgili ivedilikle bağımsız bir şekilde inceleme yapması gerekir" ifadelerini kullandı. 

Çocukların uluslararası hukuka göre özel koruma hakkına sahip olduklarını hatırlatan Mladenov, şiddetten de korunmaları gerektiğini vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yaptığı yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Öte yandan İsrail ordusu, El-Mugayyer köyündeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia ederken, Filistinli kaynaklar ise İsrail güçlerinin gösteriye müdahale sırasında Aliyye'yi gerçek mermiyle, 4 Filistinliyi de plastik mermiyle yaraladığını aktarmıştı.

Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde bölgede yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.




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