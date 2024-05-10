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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yaklaşık 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı, yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah’tan ayrılanların sayısının tahmini 110 bine çıktığını duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yaklaşık 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı

İstanbul

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle zorla yerinden edilmelerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "UNRWA, yaklaşık 110 bin kişinin güvenlik arayışıyla Refah'tan kaçtığını tahmin ediyor. Ancak Gazze'de hiçbir yer güvenli değil ve yaşam şartları çok kötü. Tek umut acil ateşkes." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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