Dolar
38.00
Euro
41.07
Altın
3,007.72
ETH/USDT
2,084.30
BTC/USDT
88,140.00
BIST 100
9,299.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma vesilesiyle düzenlenen iftar programında konuşuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından Gazze'de mevcudiyetini azaltma kararı aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından örgütün, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldığı bildirildi.

Şerife Çetin  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
BM, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından Gazze'de mevcudiyetini azaltma kararı aldı

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in geçen hafta yüzlerce sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Dujarric, bunlar arasında BM personelinin de bulunduğunu dile getirdi.

Dujarric, İsrail'in aynı zamanda mart ayının başlangıcından bu yana insani yardım geçişine de izin vermediğini anımsatarak, "Bu nedenle BM Genel Sekreteri, zorlanarak örgütün Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı. Bunu sivillerin insani yardım ve koruma ihtiyaçları artarken almak zorunda kaldı. Gazze'yi terk etmiyoruz. Sivillerin yaşaması ve korunması için yardım sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Gazze'deki uluslararası personelin sayısının azaltılacağını ifade eden Dujarric, halihazırda Gazze'de yaklaşık 100 uluslararası BM personeli bulunduğunu, bunların 30'unun oradan ayrılacağını bildirdi.

İsrailli yetkililerin Gazze'deki "askeri faaliyetlerini" sürdürme niyetinde olduğunu kaydeden Dujarric, 19 Mart'ta BM personelinin ölümüne yol açan saldırının da İsrail tarafından gerçekleştirildiğinin teyit edildiğini bildirdi.

Dujarric, Guterres'in, İsrail'in söz konusu saldırısını şiddetle kınadığını, bu konuda kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep ettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç eden leylekler Kütahya'da konakladı
Pendik'te bir depoda çıkan yangın söndürüldü
MSB, yoğun kar ve şiddetli soğuklarda eğitim alan Mehmetçikleri paylaştı
Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Benzer haberler

BM, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından Gazze'de mevcudiyetini azaltma kararı aldı

BM, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından Gazze'de mevcudiyetini azaltma kararı aldı

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e yönelik askeri desteği durdurmaya çağırdı

Guterres, BM'nin barış operasyonlarının ciddi engellerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu

İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasten yaygınlaştırdığı iddia edildi

İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasten yaygınlaştırdığı iddia edildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 208'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 208'e yükseldi
Almanya, Batı Şeria'da gasbedilen 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan İsrail'i kınadı

Almanya, Batı Şeria'da gasbedilen 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan İsrail'i kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet