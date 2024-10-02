Dolar
34.20
Euro
37.82
Altın
2,650.30
ETH/USDT
2,438.80
BTC/USDT
61,494.00
BIST 100
9,012.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

BM: İsrail'in Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesi BM personeline saldırıların devamıdır

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Genel Sekreter Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesinin siyasi bir karar olduğunu ve BM personeline yönelik saldırıların devamı olarak görüldüğünü bildirdi.

Şerife Çetin  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
BM: İsrail'in Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesi BM personeline saldırıların devamıdır

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlarken, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Guterres'e verdikleri destekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

"Biz bunun siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz" diyen Dujarric, aynı zamanda BM personeline yönelik saldırıların devamı olarak gördüklerini ifade etti.

Dujarric, bu kararın İsrail ile BM arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğine ilişkin ise işbirliğinin operasyonel düzeyde devam ettiğini dile getirdi.

"İstenmeyen kişi" ilan etme kararının başka ülkelerce başka BM personeline yönelik alındığını anımsatan Dujarric, "Daha önce de söylediğimiz gibi, biz bu statünün personelimize uygulanabileceğini düşünmüyoruz." dedi.

Dujarric, İsrail'in açıklamasının "siyasi" nitelikte olduğunu tekrar vurgulayarak, 24 yıllık kariyerinde buna benzer bir açıklamaya rastlamadığını ifade etti.

İsrail'in kararının teknik olarak yasal sonuçları olacağını düşünmediklerini belirten Dujarric, "Şunu unutmayalım ki Genel Sekreter zaten sadece davet edildiği ülkeleri ziyaret ediyor. Temel prensip bu." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri ile başka üye ülkeler arasında ilişkilerin daha önce de gerildiğini hatırlatan BM Sözcüsü, "Ancak hiç bu tarz bir üslupla karşılaştığımızı hatırlamıyorum." diye konuştu.

İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
BM
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti
Ağrı'da araç kazasında bir asker şehit oldu
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

BM: İsrail'in Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesi BM personeline saldırıların devamıdır

BM: İsrail'in Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesi BM personeline saldırıların devamıdır

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını İsviçre devraldı

BM, Lübnan'da yerinden edilmenin hızlı artışına karşı uyardı

BM ve Lübnan hükümeti, ülkede artan insani ihtiyaçlar için acil yardım kampanyası başlattı

BM ve Lübnan hükümeti, ülkede artan insani ihtiyaçlar için acil yardım kampanyası başlattı
BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz

BM: Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz
BM, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin sayısının 100 bine ulaştığını bildirdi

BM, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin sayısının 100 bine ulaştığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet