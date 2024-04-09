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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail'in Gazze'ye yönelik gıda konvoylarını neden reddettiğini açıklamadığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'ye yönelik BM'nin gıda konvoylarını neden reddettiğine dair İsrail'in bir açıklama yapmadığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
BM, İsrail'in Gazze'ye yönelik gıda konvoylarını neden reddettiğini açıklamadığını belirtti

CENEVRE

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin Gazze'ye yaptığı gıda teslimatlarının engellenmesi veya reddedilmesi olasılığının, diğer insani yardımlara kıyasla çok daha yüksek olduğunu kaydeden Laerke, insanların yüzde 70'inin kıtlık koşullarında yaşadığı Gazze'nin kuzeyine yapılan yardımların reddedilme olasılığının üç kat daha fazla olduğunu söyledi.

Laerke, Gazze'de gıda yardımı dağıtımının, yaşanan güvenlik meseleleri nedeniyle "önemli bir sorun" olduğunu, tarafların özellikle Gazze'de "işgalci güç olan İsrail'in", insani yardıma erişimini kolaylaştırma ve sağlama yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı.

Gazze'nin kuzeyine göndermek istedikleri gıda konvoylarının yarısının İsrailli yetkililer tarafından reddedildiğini dile getiren Laerke, "Bunların hiçbirine net bir cevap alamıyoruz. (Yardımları) Sık sık reddediyorlar. Buna ilişkin bir açıklama alamıyoruz." diye konuştu.

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