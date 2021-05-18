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Dünya, Filistin Saldırı Altında

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi

Bayram Altuğ   | 18.05.2021
BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi

Cenevre
BM, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

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