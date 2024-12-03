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Dünya

BM: İsrail'in Gazze'nin yüzde 80'ini etkileyen "tahliye emirleri" sivilleri tehlikeye atıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin yüzde 80'ini etkileyen "tahliye emirlerinin" sivilleri tehlikeye attığını ve temel hizmetlere erişimlerini engellediğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
BM: İsrail'in Gazze'nin yüzde 80'ini etkileyen "tahliye emirleri" sivilleri tehlikeye atıyor Fotoğraf: Karam Hassan/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

İsrail'in "tahliye emirlerinin" Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 80'ini etkilediğini kaydeden Dujarric, "Bunlar sivilleri daha fazla tehlikeye maruz bırakıyor ve temel hizmetlere erişmelerini engelliyor." ifadesini kullandı.

Gazze'nin kuzeyinin yaklaşık 2 aydır sıkı bir kuşatma altında olduğuna dikkati çeken Dujarric, bunun 65 binden fazla kişinin gıda, su, elektrik ve sağlık hizmetine erişimini engellediğini dile getirdi.

Dujarric, Gazze halkının tümünün insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizerek, burada bulunan yaklaşık 58 bin engelli kişinin ise gıdaya erişimde daha fazla zorlandığına dikkati çekti.

Gazze'nin güneyinde de bazı insanların açlık nedeniyle çöpte gıda aradığını belirten Dujarric, insani yardım sevkiyatlarının ise İsrail tarafından engellenmeye devam ettiğini vurguladı.

Dujarric, kasım ayında BM'nin planladığı 578 insani yardım operasyonunun sadece yüzde 41'ine izin verdiğini, diğerlerinin ya doğrudan engellendiğini ya da güvenlik ve lojistik gerekçeleri göstererek iptal edildiğini söyledi.

BM Sözcüsü, İsrail'in özellikle Gazze'nin kuzeyine planlanan yardımları engellediğine işaret etti.

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