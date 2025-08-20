BM: İsrail'in, Batı Şeria'da gasbedilen yerleşimleri genişletme kararını, uluslararası hukuka aykırı olarak görüyoruz
BM, "İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen yerleşimleri genişletme kararını, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve BM kararlarına aykırı olarak görüyor ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.
New York
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.