Dolar
30.92
Euro
33.45
Altın
2,024.16
ETH/USDT
2,973.80
BTC/USDT
52,077.00
BIST 100
9,344.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze’nin kuzeyindeki yardımların yarısından fazlasını engellediğini açıkladı

UNRWA, İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak kıtlığa yol açtığı Gazze’nin kuzeyine bu yıl planlanan yardımlardan yarısından fazlasına izin vermediğini açıkladı.

Bekir Aydoğan  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
BM, İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze’nin kuzeyindeki yardımların yarısından fazlasını engellediğini açıkladı

Istanbul

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de yardım faaliyetlerini engellemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, bu yılın başından bu yana İsrail’in, UNRWA ve insani yardım ortaklarının Gazze’in kuzeyine yönelik yardım ulaştırma ve değerlendirme yapma çalışmalarının yüzde 51’ini engellediği belirtildi.

Ayrıca, Gazze’nin kuzeyinde “gıda güvensizliğinin de son derece kritik bir aşamaya ulaştığı” uyarısı yapıldı.

Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör propagandası yapan ve DEM Parti ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Türkiye ile Arnavutluk arasında medya ve iletişim alanlarında işbirliği mutabakatı imzalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 anlaşma imzalandı
Mehmetçik'ten moral mektubu gönderen Adıyamanlı öğrencilere teşekkür videosu

Benzer haberler

İsrail askerleri, Gazze'de UNRWA bağlı okulda alıkoyduğu Filistinlilerin elbiselerini çıkardı

İsrail askerleri, Gazze'de UNRWA bağlı okulda alıkoyduğu Filistinlilerin elbiselerini çıkardı

Uluslararası Af Örgütü: Fransa, İsrail'e silah satışını durdurmalı

BM, İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze’nin kuzeyindeki yardımların yarısından fazlasını engellediğini açıkladı

ABD: Gazze'de kalıcı ateşkes için doğru zaman değil

ABD: Gazze'de kalıcı ateşkes için doğru zaman değil
İsrail askerlerinin Gazze'de alıkoyarak işkence ettiği Filistinli genç yaşadıklarını anlattı

İsrail askerlerinin Gazze'de alıkoyarak işkence ettiği Filistinli genç yaşadıklarını anlattı
İsrailli yazar Levy: Askerlerimiz Gazzelilerin mülklerini intikam için yağmalıyor

İsrailli yazar Levy: Askerlerimiz Gazzelilerin mülklerini intikam için yağmalıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet