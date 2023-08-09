Dolar
27.02
Euro
29.68
Altın
1,915.67
ETH/USDT
1,848.00
BTC/USDT
29,466.00
BIST 100
7,600.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eyüpsultan Kemerburgaz'da servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı. - VTR
logo
Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Irak'a "ifade özgürlüğü" eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Irak’ta Telegram’ın kapatılmasını ifade özgürlüğünün kısaıtlanması şeklinde niteleyerek bunun insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Haydar Karaalp  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Irak'a "ifade özgürlüğü" eleştirisi Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani / AA

Bağdat

Türk, Bağdat’ta Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Irak’ın iklim değişikliğinden etkilendiğini ifade eden Türk, ülkede yaşanan kuraklık konusunda ilgili taraflarla çalışma yapmak istediklerini söyledi.

Türk, Irak’taki hapishanelerde yaşandığı iddia edilen işkencelere dair ise bu konuda reform için ülke yetkilileriyle ortak görüşe sahip olduklarını kaydetti.

Irak'ın çeşitliliği ve güzelliğiyle büyüleyici bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Irak aynı zamanda zulüm, şiddet ve insan hakları ihlalleriyle ilgili de geçmişe sahip. Irak halkının söz konusu krizleri atlatma konusunda göstermiş olduğu iradeye hayran kaldım. Saddam Hüseyin döneminde yaklaşık 1 milyon kişi kayboldu.

2014-2017 DEAŞ saldırıları sırasında da binlerce insan kaybettirildi. Hükümetin, 'zorla kaybettirilenler' meselesiyle ilgili çalışmalarını takdir ediyoruz. Bununla ilgili kanun tasarısının Meclise sunulması da memnuniyet verici. Irak’ta yolsuzluklarla ilgili de güçlü önlemler alınması gerekiyor."

Volker Türk, Irak hükümetinin Telegram’ı kapatmasına ilişkin soruya "Herhangi bir ifade özgürlüğünün kısıtlanması insan hak ve hürriyetine aykırıdır." yanıtı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 7 Ağustos'ta başladığı ziyaret kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile diğer yetkililer ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit askerler için taziye mesajı
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Benzer haberler

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Irak'a "ifade özgürlüğü" eleştirisi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Irak'a "ifade özgürlüğü" eleştirisi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

İran-Irak savaşından kalan mayınlar, IKBY'de tehdit olmaya devam ediyor

Irak’ta Telegram’ın kapatılması tartışılıyor

Irak’ta Telegram’ın kapatılması tartışılıyor
Irak hükümeti Telegram'ı kapattı

Irak hükümeti Telegram'ı kapattı
Dünyanın en yaşlı insanlarından Yezidi Rewşe nine PKK nedeniyle Sincar'daki evine dönemiyor

Dünyanın en yaşlı insanlarından Yezidi Rewşe nine PKK nedeniyle Sincar'daki evine dönemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet