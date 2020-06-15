Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
109,518.10
Altın
1,706.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

BM, Hafter heyetiyle ikinci görüşmeye hazırlanıyor

BM, Libya'da ateşkes kapsamında ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter heyetiyle ikinci tur video konferans görüşmelerininin hazırlığını yaptıklarını duyurdu.

Betül Yürük   | 15.06.2020
BM, Hafter heyetiyle ikinci görüşmeye hazırlanıyor

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Libyalı taraflarla 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantıları ve Terhune kentindeki toplu mezarlara ilişkin açıklamada bulundu. 

Ortak askeri komite toplantılarının devam ettiğini belirten Haq, ''BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Halife Hafter heyetiyle (LNA) ikinci tur video konferans görüşmelerine hazırlanıyor ve görüşmeler yakında yapılacak.'' dedi.

Haq, Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezarlara ilişkin ise ''Libyalı yetkililer, soruşturma için UNSMIL'den yardım talep etti ve misyon destek konusunda yetkililerle iletişime geçti.'' değerlendirmesini yaptı.

Terhune’yi 5 Haziran'da ele geçiren Libya ordusu, burada bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki okullarda Kovid-19 paniği
Araştırma: D614G mutasyonu, Kovid-19'un daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabilir
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 371'e yükseldi
İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı

Benzer haberler

BM, Hafter heyetiyle ikinci görüşmeye hazırlanıyor

BM, Hafter heyetiyle ikinci görüşmeye hazırlanıyor

İHH'dan Libya için 'acil yardım' kampanyası

BM İnsan Hakları Konseyi 'ABD'deki ırkçılık ve polis şiddetini' ele alacak

BAE'nin savaşlara harcadığı paralar, pandemi ve düşen petrol gelirleri gölgesinde eriyor mu?

BAE'nin savaşlara harcadığı paralar, pandemi ve düşen petrol gelirleri gölgesinde eriyor mu?
Libyalı General Dırah: Sirte bizim için kırmızı çizgidir

Libyalı General Dırah: Sirte bizim için kırmızı çizgidir
Libya'nın Tacura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman'ın adı verildi

Libya'nın Tacura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman'ın adı verildi