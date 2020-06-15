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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki okullarda Kovid-19 paniği

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde en fazla vakanın görüldüğü Western Cape eyaletinde 98 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Gökhan Kavak   | 15.06.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki okullarda Kovid-19 paniği

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Eğitimin yeniden başladığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir eyaletinde 98 öğretmen ve 1800 öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Western Cape Eyaleti Eğitim Bakanı Debbie Schafer, eyaletteki bazı öğretmen ve öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle okullarda yeniden dezenfeksiyon yapılacağını açıkladı.

Schafer, "Western Cape eyaletinde en az 98 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi." dedi.

Okullar açılmadan önce 1537 öğrencide Kovid-19 tespit ettiklerini dile getiren Schafer, okulların açılmasının virüsün yayılmasına çok fazla etki etmediğini iddia etti.

Schafer, "Okullar 1 Haziran'dan itibaren açıldıktan sonra Eğitim Bakanlığı olarak 16 milyon dolar harcama yaptık ve okullara temizlik malzemesi ile eldiven dağıtarak önlem almaya çalıştık." diye konuştu.

Ülkedeki bazı muhalif liderler ise okulların açılmasının erken olduğu görüşünü savunuyor.

Vaka sayısı 70 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 70 bin 38'e yükseldi, 38 bin 531 kişi iyileşirken 1480 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke özelliğini korurken ölüm oranlarında ise Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

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