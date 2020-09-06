Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Batı Şeria'da Kovid-19 salgını gölgesinde aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı.

Hacer Başer,Said İbicioğlu   | 06.09.2020
Batı Şeria'da Kovid-19 salgını gölgesinde aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Batı Şeria'da yeni öğretim yılında bir, iki, üç ve dördüncü sınıflarda okuyan öğrenciler ders başı yaptı. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve onbirinci sınıfların ise iki hafta sonra okullara dönmesi planlanıyor.

Lise son sınıf olan 12. sınıflar ise bir ay önce yüz yüze eğitime başlamıştı.

Öğrencilerin ikiye ayrıldığı, bir bölümünün pazar, salı ve perşembe; diğerlerinin ise pazartesi ve çarşamba günleri eğitim göreceği aktarıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise vaka sayısında görülen yüksek artış nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılı başlayamadı.

Filistin'de yaklaşık 1 milyon 350 bin öğrenci bulunuyor. Bunlardan 743 bin 953'ü Batı Şeria'da, 597 bin 838'i Gazze'de yaşıyor.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ilkokullarda 6, ortaokul ve liselerde üçer yıllık eğitim görülüyor.

Filistin yönetimi, 4 Eylül'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı almıştı.

Gazze'de 162 yeni vaka

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 162 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, böylece mart ayından bu yana toplam vaka sayısının 969'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 89 kişinin iyileştiği, 7 kişinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 198'e, vaka sayısının 33 bin 250'ye, iyileşenlerin sayısının da 22 bin 586'ya ulaştığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu'ndan 'koronavirüs inmeye neden olabilir' uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 75 bini geçti
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çin'de 10 Güney Kore'de 167 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1065, Meksika'da 475 kişi öldü

Benzer haberler

Batı Şeria'da Kovid-19 salgını gölgesinde aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı

Batı Şeria'da Kovid-19 salgını gölgesinde aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı

Kovid-19 salgını döneminde her 39 saniyede bir siber saldırı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 25 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 75 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 75 bini geçti
Kovid-19'a karşı 'gezici otobüs market' köy yollarında

Kovid-19'a karşı 'gezici otobüs market' köy yollarında
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı