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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sefa Şahin   | 06.09.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6 bin 673 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 842 test yapıldı, 1578 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 251 bin 105'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806, vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 22 bin 28, ağır hasta sayısı 1102, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." değerlendirmesinde bulundu.


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