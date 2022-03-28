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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Sekreteri'nden Rusya ve Ukrayna'ya 'insani ateşkes' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından "insani ateşkes" çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 28.03.2022
BM Genel Sekreteri'nden Rusya ve Ukrayna'ya 'insani ateşkes' çağrısı

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere, savaşın binlerce kişinin hayatına mal olduğunu, 10 milyon kişiyi yerinden ettiğini, altyapıları sistematik olarak yok ettiğini ve dünya genelinde gıda ve enerji fiyatlarının hızla atmasına neden olduğunu söyledi.

Bu insani trajedinin insani yardımlarla çözülemeyeceğine dikkati çeken Guterres, "Ciddi siyasi müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi için derhal insani ateşkes çağrısında bulunuyorum." dedi.

Guterres, BM'nin Rusya ve Ukrayna ile insani ateşkes sağlanmasının yollarını aradığını belirterek, çatışmaların durmasının temel insani yardımların ulaştırılmasına imkan tanıyacağını ve insani ateşkesin çok sayıda hayat kurtaracağını ifade etti.

Genel Sekreter, nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaş ihtimalini ise hayal bile etmek istemediğini sözlerine ekledi.

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