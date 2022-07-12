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Dünya

BM Genel Sekreteri, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için "çok çalıştıklarını" söyledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için "çok çalıştıklarını" belirtti.

Mücahit Oktay   | 12.07.2022
BM Genel Sekreteri, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için "çok çalıştıklarını" söyledi

New York

Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara ulaşımı için yarın İstanbul'da BM temsilcileri, Rusya ve Ukrayna'nın ilgili heyetleriyle yapılacağını belirttiği görüşmelere yönelik soruları cevaplandırdı.

Guterres, söz konusu tahıl sevkiyatına yönelik çabalarla ilgili, "Gerçekten bunun üzerine çok çalışıyoruz. Birçok taraf da bundan bahsediyor ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat hala gidilecek çok yolumuz var." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini aktararak, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek." demişti.

Karadeniz'de, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor

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