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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Geleceğin Zirvesi" öncesinde küresel kurumlar için reform çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Genel Kurul çerçevesinde düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi" öncesinde küresel kurumların reformunun kilit öneme sahip olduğunu belirtti.

Şerife Çetin  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Geleceğin Zirvesi" öncesinde küresel kurumlar için reform çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı" çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderdi.

"BM Güvenlik Konseyi geçmişe takılı kalmış durumda. Uluslararası mali mimari etkili değil ve geçersiz." diyen Guterres, mevcut uluslararası sistemin birçok konuyla baş etmekte yetersiz kaldığına işaret etti.

Guterres, "Geleceğin Zirvesi"nin daha güçlü bir "çok taraflı sistem" inşa etmek için fırsat teşkil ettiğini belirtti.

Küresel kurumların reformunun kilit öneme sahip olduğunun altını çizen Guterres, gelecek nesiller için daha fazla küresel dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Guterres, yeni dönemin sınamalarıyla mücadele etmek için BM'nin de "güncellenmesi" gerektiğini kaydetti.

"Geleceğin Zirvesi"nin sunacağı fırsatı kullanmak gerektiğini belirten Guterres, üye ülkelere halihazırda müzakere edilen anlaşmalara destek vermesini istedi.

BM, Genel Kurul çerçevesinde düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi'ne" 22-23 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacak. 190'dan fazla ülkenin lideri ise 24'ünden itibaren BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

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