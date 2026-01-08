Dolar
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'nın BM Temsilcisi Moncada ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada ile görüşmesinde, bu ülkedeki durumu ele aldı.

Aynur Şeyma Asan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'nın BM Temsilcisi Moncada ile görüştü

Ankara

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Venezuela'ya ilişkin açıklama yaptı.

Guterres'in Moncada ile görüştüğünü belirten Dujarric, "Görüşmede Genel Sekreter (Guterres), ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin kamuya açıkladığı tutumunu sürdürdüğünü yineledi." diye konuştu.

Dujarric, Guterres'in Venezuela'da olası bir kapsayıcı ulusal diyaloğu desteklemek için "iyi niyetli arabuluculuk" yapmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Guterres, 5 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından ve bunun Venezuela'yı daha fazla istikrarsızlaştırmasından derin endişe duyduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

