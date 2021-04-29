BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs konusunda resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık
BM Genel Sekreteri Guterres, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa ilişkin, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.
Cenevre
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu yapıldı.
BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık. Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" dedi.
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