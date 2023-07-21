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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, İslamofobik eylemleri kınayarak, Müslümanlarla dayanışma gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Büyükelçiler Grubu'yla görüşmesinde hoşgörüsüzlük, şiddet ve İslamofobik eylemleri kınayarak, Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
BM Genel Sekreteri Guterres, İslamofobik eylemleri kınayarak, Müslümanlarla dayanışma gösterdi

New York

BM Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in New York'taki BM binasında İİT üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in BM'nin, İnsan Hakları Konseyi'nin "ayrımcılık, düşmanlık ve şiddete yol açan din karşıtı nefretle mücadele etme" kararını uygulamak için çaba sarf edeceğinin altını çizdiği kaydedildi.

Guterres'in Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Genel Sekreter, gerginliği artıran ve ayrımcılık ile radikalleşmeyi tetikleyen hoşgörüsüzlük, şiddet ve İslamofobik eylemleri kınadı." ifadeleri kullanıldı.

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