Dolar
27.07
Euro
29.50
Altın
1,900.28
ETH/USDT
1,816.10
BTC/USDT
29,000.00
BIST 100
7,662.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbol Takımı, Neftçi Bakü ile yapacakları maçın son hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştiriyor. Neftçi Futbol Takımı, Beşiktaş ile yapacakları maçın son hazırlıklarını Beşiktaş Stadı’nda gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

BM Geçici Barış Gücü: Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginlikten endişeliyiz

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı General Aroldo Lazaro, İsrail ve Lübnan ordusu yetkilileriyle UNIFIL Karargahı'nda "3'lü" bir askeri toplantı gerçekleştirdi.

İdiris Okuduci  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
BM Geçici Barış Gücü: Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginlikten endişeliyiz Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail sınırı üzerinde son aylarda meydana gelen gerginliklerin endişe verici olduğunu belirtti.

UNIFIL'den yapılan açıklamaya göre, UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro, İsrail ve Lübnan ordusu yetkilileriyle Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL Karargahı'nda "3'lü" bir askeri toplantı yaptı.

Açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında yer alıp UNIFIL tarafından denetlenen "Mavi Hat" sınırı üzerinde havadan ve karadan meydana gelen ihlallerin görüşüldüğü kaydedildi.

İsrail ve Lübnan arasında gerginliğe yol açan sınır üzerindeki ihlallerden dolayı General Lazaro'nun derin endişe duyduğuna yer verilen açıklamada, Lazaro'un, taraflara koordinasyon mekanizmasına uymaları, tek taraflı eylemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerilimler

İsrail'in, 1982'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 2000 yılında çekilmesinin ardından toplamda 120 kilometre uzunluğundaki sınırın güvenliği UNIFIL'in denetimine geçti.

UNIFIL'in denetimindeki sınır için "Mavi Hat" tabiri kullanılıyor ve tüm bölgede güvenliği sağlamak üzere UNIFIL askeri devriye geziyor.

İsrail, son dönemde sınır hattı üzerinde hendek ve tel örgü gibi güçlendirme faaliyetlerini artırdı. Bunun yanı sıra sınır üzerinde bir kısmı Lübnan'a ait Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekerek duvar ördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'na yakışır yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceğiz
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkardı
Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı

Benzer haberler

BM Geçici Barış Gücü: Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginlikten endişeliyiz

BM Geçici Barış Gücü: Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginlikten endişeliyiz

Lübnanlı Türkmen sporcu Beyrut’ta kazandığı muaythai turnuvasını Türk bayrağı açarak kutladı

İranlı yetkiliden, İsrail sınırında "İsrail'in varlığına son verilmeli" açıklaması

Lübnan devlet televizyonu bütçe yetersizliğinden yayınını durdurdu

Lübnan devlet televizyonu bütçe yetersizliğinden yayınını durdurdu

ABD'den Lübnan'ın eski merkez bankası başkanına yaptırım

ABD'den Lübnan'ın eski merkez bankası başkanına yaptırım
Lübnan "Barbie" filmini sosyal ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı

Lübnan "Barbie" filmini sosyal ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet