Dolar
42.05
Euro
48.51
Altın
3,999.01
ETH/USDT
3,895.30
BTC/USDT
110,184.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM: Gazze, tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu

Birleşmiş Milletler (BM), dünyadaki gazeteci cinayetlerinin yaklaşık 10'da 9'unun hala aydınlatılamadığını, Gazze’nin şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer olduğu bildirdi.​​​​​​​

İslam Doğru  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
BM: Gazze, tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

2 Kasım’ın “Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sonlandırılması Uluslararası Günü” olarak anılacak olması nedeniyle Dujarric, dünya çapında, özellikle de Gazze Şeridi'nde gazetecilerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri hatırlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dujarric, "Gazeteci cinayetlerinin neredeyse 10'da 9'u hala aydınlatılamadı. Gazze, şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu." dedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in, gazeteci cinayetlerinin "bağımsız ve tarafsız" şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, cezasızlığın basın özgürlüğüne bir saldırı ve demokrasinin kendisine bir tehdit olduğunu vurguladı.

Dujarric, "Gazeteciler susturulduğunda hepimiz sesimizi kaybederiz" ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze'ye iki yıldır devam eden saldırılarında çoğunu doğrudan görevi başında hedef alarak 250'den fazla gazeteciyi öldürmekle suçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım
Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
TRT World Forum 2025'te Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre sona erdi
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Avrupa Parlamentosu'na "anıt" ve "işgal" tepkisi

Benzer haberler

BM: Gazze, tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu

BM: Gazze, tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu

BM, Gazze'ye giren yardımlarda İsrail'in verdiği rakamlara güvenmek zorunda olduklarını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet