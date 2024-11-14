BM, Filistinlilerin korunması konulu konferansın düzenlenmesi için İsviçre'yi yetkilendirdi
Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sivillerin korunmasına ilişkin konferans düzenlenmesi için İsviçre'ye yetki verdi.
Cenevre
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsviçre, BM tarafından, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri'ne Taraf Yüksek Sözleşmecilerin katılacağı konferansı düzenlemekle yetkilendirdi. Konferansın gerçekleştirilmesinden İsviçre Dışişleri Bakanlığı sorumludur." ifadeleri yer aldı.
Konferansın Mart 2025'te Cenevre'de yapılmasının planlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, İsviçre Federal Konseyinin konferansla ilgili çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Cenevre'de gelecek aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili konferans düzenlenecek." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.