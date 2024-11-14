Dolar
34.33
Euro
36.35
Altın
2,573.04
ETH/USDT
3,137.20
BTC/USDT
89,390.00
BIST 100
9,420.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Filistinlilerin korunması konulu konferansın düzenlenmesi için İsviçre'yi yetkilendirdi

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sivillerin korunmasına ilişkin konferans düzenlenmesi için İsviçre'ye yetki verdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
BM, Filistinlilerin korunması konulu konferansın düzenlenmesi için İsviçre'yi yetkilendirdi

Cenevre

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsviçre, BM tarafından, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri'ne Taraf Yüksek Sözleşmecilerin katılacağı konferansı düzenlemekle yetkilendirdi. Konferansın gerçekleştirilmesinden İsviçre Dışişleri Bakanlığı sorumludur." ifadeleri yer aldı.

Konferansın Mart 2025'te Cenevre'de yapılmasının planlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, İsviçre Federal Konseyinin konferansla ilgili çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Cenevre'de gelecek aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili konferans düzenlenecek." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı
Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı tamamlandı
Türkiye 10 gün boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Benzer haberler

BM, Filistinlilerin korunması konulu konferansın düzenlenmesi için İsviçre'yi yetkilendirdi

BM, Filistinlilerin korunması konulu konferansın düzenlenmesi için İsviçre'yi yetkilendirdi

Rusya'nın BM Büyükelçisi'nden "Ukrayna ile müzakereler İstanbul anlaşmaları temelinde olmalı" açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor

BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da 1,4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi

BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da 1,4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi
BMGK, Yemen'e yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı

BMGK, Yemen'e yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı

Gönüllü bir doktorun şahitliğinde Gazze'de sağlık hizmetlerinin çöküşü

Gönüllü bir doktorun şahitliğinde Gazze'de sağlık hizmetlerinin çöküşü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet