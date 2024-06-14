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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Gamba'dan Gazze eleştirilerine tepki

Şerife Çetin  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Gamba'dan Gazze eleştirilerine tepki

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Çocuklar ve Silahlı çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Gazze konusunda "sessiz kalmadığını" savunarak, bu yöndeki eleştirilere tepki gösterdi.

Gamba, New York BM binasında, 2023 yılı verilerini içeren ve daha önce AA tarafından ulaşılan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Gamba, AA muhabirinin "İzin verirseniz 7 Ekim 2023'ün ardından Gazze'de çocukların korkunç durumuna ilişkin neden daha güçlü tepki vermediğinizi sormak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla, 16 Nisan'da yaptığınız bir yazılı açıklamada Gazze ve Sudan'daki çocukların kıtlığın eşiğinde olduğu konusunda uyardınız. 3 Nisan'da ise BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen ve insani yardımın engellenmesinin çocuklara etkisinin konuşulduğu oturumda Gazze konusunda tek bir söz dahi etmediniz. Gazze'de 15 binden fazla çocuğun öldürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, nispi sessizliğinizi nasıl açıklarsınız?" sorularını yanıtladı.

Kendisinin Gazze konusunda yeterince güçlü tepki vermediği konusunun sıkça gündeme geldiğine işaret eden Gamba, "Dürüst olmam gerekirse, bu tür sözler benim için endişe verici." dedi.

Gazze konusunda en az 7 kere kamuya açık şekilde açıklama yaptığını savunan Gamba, bunların kayda geçmediğini ifade etti.

Gamba, BMGK'de 3 Nisan'da yapılan toplantıda ise toplantıyı düzenleyen Malta tarafından kendisine konuyu genel olarak ele almasının talep edildiğini bildirdi.

Tüm BMGK üyelerine oturumun içeriği hakkında 1 ay önce bilgi verildiğini aktaran Gamba, bu nedenle Gazze'den bahsetmemesine ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilerin "incitici" olduğunu kaydetti.

Gamba, söz konusu eleştirilerin kendisinin amaç ve bağımsızlığına gölge düşürdüğünü belirterek, "Bunu kabul etmiyorum." vurgusunda bulundu.

AA muhabirinin, "Gazze'den 7 kere bahsettiğinizi söylüyorsunuz ancak ben toplantıya inmeden önce sizin tüm resmi hesaplarınızı ve açıklamalarınızı inceledim. Burada böyle bir bilgi yok. Biz gazeteciler bilgilerimizi resmi siteler, sosyal medya hesapları ya da röportajlarınızdan derliyoruz. O yüzden bizim bunları gördüğümüzde kayda geçeceğimizden emin olabilirsiniz." ifadeleri üzerine ise Gamba, "Bunu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben neye dayanarak soru sorulduğunu bilmediğimde biraz üzülüyorum." dedi.

Gamba, ofisinde sadece 12 kişinin görev yaptığını ve 100'den fazla çatışma üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, ilave mali yardım da almadıklarını söyledi.

Bu nedenle personelin çok sayıda işi bir arada yapmaya çalıştığını aktaran Gamba, diğer BM birimlerine göre paylaşımlarının daha az görünebileceğini ancak kaynaklarına göre büyük bir iş yaptıklarını dile getirdi.

"Bana Gazze'ye git denilirse giderim"

Gazze'ye neden hiç gitmediğinin sorulmasına ilişkin ise Gamba, bu hususun BM insani yardım birimlerinin önceliği olduğuna dikkati çekerek, "Gitmemek benim tercihim değildi. Bana git denilirse giderim. Ben uluslararası memurum ve talimatlara göre hareket ederim." açıklamasında bulundu.

Gamba, Gazze'de karşılaştığı görüntülerden etkilenip etkilenmediğine ilişkin ise "Etkilendim ancak bunlara ilişkin tepkilerimi kendime saklıyorum. Her gördüğüm görüntüye tepki verecek olsam istifa etmek gerekir. Yere yatıp ağlarsam işimi yapamam. Birinin işini yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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