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Dünya

BM Barış Gücü askerleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çekilmeye başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) askeri üssü, Kongo Ulusal Polis Teşkilatına devredildi.

Ahmet Emin Dönmez  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
BM Barış Gücü askerleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çekilmeye başladı Fotoğraf: Augustin Wamenya/AA

Yaounde

MONUSCO’dan yapılan açıklamada, BM Barış Gücü askerlerinin KDC'den çekilmesinin ilk adımı olarak, Güney-Kivu eyaletinin Kamanyola bölgesinde bulunan MONUSCO üssünün Kongo Ulusal Polis Teşkilatına devredildiği duyuruldu.

MONUSCO Başkanı Bintou Keita, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, üç aşamalı çekilme planının ilkinin nisan öncesinde başlayacağını ve ülkede 13 bin 500 kişilik asker sayısının 11 bin 500'e düşeceğini bildirmişti.

Güney Kivu'daki 14 BM üssünün Kongo güvenlik güçlerine devredileceğini kaydeden Keita, ileriki aşamalarda Kuzey Kivu ve Ituri bölgelerindeki BM güçlerinin de çekileceğini dile getirmişti.

Dünyanın en büyük BM misyonlarından MONUSCO'nun ülkeden ayrılması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC hükümetinin talebi üzerine Doğu Afrika Topluluğu da barış gücünü ülkeden çekmişti.

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