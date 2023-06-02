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Dünya

BM, Asya'da uyuşturucu ticaretinin "aşırı seviyelere" yükseldiği konusunda uyardı

Dilara Karataş  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
BM, Asya'da uyuşturucu ticaretinin "aşırı seviyelere" yükseldiği konusunda uyardı

Ankara

Birlemiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Kovid-19 salgını kısıtlamalarının sonlandırılmasıyla Asya kıtasında metamfetamin gibi sentetik uyuşturucu ticaretinin "aşırı seviyelere" yükseldiği konusunda uyarıda bulundu.

UNODC tarafından yayımlanan raporda, Doğu ve Güneydoğu Asya'da sentetik uyuşturucunun yüksek miktarlarda üretilmeye ve satılmaya devam edildiği belirtildi.

Raporda, uyuşturucuların ulaşılabilir ve satış fiyatının düşük olmasının, bu tarz maddelere yönelik arzın "çok yüksek olduğunu ya da değişmeden kaldığını" gösterdiğine işaret edildi.

Kartellerin, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalardan dolayı uyuşturucu ticaretine "neredeyse son verdiği" belirtilen raporda, bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla Doğu ve Güneydoğu Asya'da bölgenin en güçlü ticaret ağlarının salgın öncesi dönemdeki durumlarına geri döndüğü ifade edildi.

Raporda, uzun yıllardır metamfetamin üretiminin çoğunun Myanmar, Laos ve Tayland sınırlarının kesiştiği "Altın Üçgen" adı verilen bölgede gerçekleştiğine dikkat çekilerek, uyuşturucu kartellerinin Andaman Denizi üzerinden Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelere sevkiyat yaptığı kaydedildi.

Hükümetlerin aldığı önlemlere rağmen metamfetamin fiyatının 2022'de bölge genelinde rekor seviyede düştüğü aktarılan raporda, uyuşturucu ile ilgili tutuklamalar ve insanların daha fazla rehabilitasyon merkezlerine kaydolması gibi unsurların bölgede uyuşturucu ticaretinin "aşırı seviyelere" ulaştığına ilişkin bir gösterge olduğu dile getirildi.

Raporda, metamfetamin gibi başka bir uyuşturucu ketamin üretimi ve satışının da bir önceki yıla kıyasla yüzde 167 yükseldiği kaydedilerek, Japonya ve Hong Kong hariç bölgedeki hemen hemen her ülkede bu tarz maddelerin polisler tarafından daha fazla ele geçirildiği ifade edildi.

UNODC bölge temsilcisi Jeremy Douglas, salgın döneminde alınan önlemlerin sona ermesiyle sınır kapılarının tekrar açılması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının uluslararası suç örgütlerinin yeniden bağlantı kurmasına yol açtığını söyledi.

Bölgedeki bazı ülkelerin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemlerini artırdığını aktaran Douglas, buna karşılık kartellerin de "hükümetin önlemlerini atlatmak için duruma hemen adapte olduğunu" belirtti.

UNODC'nin verilerine göre, Doğu ve Güneydoğu Asya'da 2021'de 1 milyardan fazla metamfetamin tablet ele geçirildi.


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