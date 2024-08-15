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BM, Afrika'da giderek artan M çiçeği virüsünün kıta dışına yayılmasından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Afrika'da giderek artan M çiçeği virüsünün (mpox) kıtanın dışına yayılarak "uluslararası endişe yaratan bir durum" oluşturduğunu bildirdi.

Mücahit Oktay  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
BM, Afrika'da giderek artan M çiçeği virüsünün kıta dışına yayılmasından endişeli Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu/AA

New York

Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) M çiçeği virüsü hakkındaki son raporlarını paylaştı.

Sözcü Yardımcısı, "Dünya Sağlık Örgütü'nün dün yaptığı duyuruyu görmüşsünüzdür; bu duyuruda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afrika'da giderek artan sayıda ülkede görülen M çiçeği virüsü artışının uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün, bu virüsün "Afrika ülkelerinde ve muhtemelen kıtanın dışında" daha fazla yayılma potansiyeli konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Haq, bunun "acil bir değerlendirmeye olanak sağladığını" belirtti.

Haq, örgütün önümüzdeki günlerde daha fazla para ayırması gerekebilecek acil durumlar için 1,45 milyon dolar ayırdığı bilgisini paylaştı.

Bununla birlikte DSÖ'nün, "gözetim, hazırlık ve müdahale faaliyetlerini desteklemek için" başlangıçta 15 milyon dolarlık acil bir finansmana gerek duyduğunu belirten Haq, virüsün yayılmasına karşı önlem almak için bağışçılara, "tüm ihtiyaçları karşılamaları" çağrısında bulunduğunu kaydetti.

"M çiçeği virüsü"

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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