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Dünya

BM, Afganistan'daki medresede meydana gelen patlamada en az 19 kişinin öldüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki bir medresede öğle namazı sırasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 19 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bilal Güler   | 01.12.2022
BM, Afganistan'daki medresede meydana gelen patlamada en az 19 kişinin öldüğünü açıkladı Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Kabil

UNAMA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Samangan vilayetinin merkez ilçesi Aybek'in Cihadiye Medresesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin elde edilen veriler paylaşıldı.

UNAMA ekiplerinin araştırmaları sonucu patlamada en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığının belirlendiği, bu kişilerden en az 20'sinin medresede din eğitimi alan öğrenciler olduğu duyuruldu.

Taliban geçici hükûmetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor ise basına yaptığı açıklamada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Kanlı patlamalar meydana geldi

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından ülkede birçok vilayette çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılar düzenlendi.

Kabil'in batısındaki Şii Hazara mahallesi Deşt-i Berçi'de, lise öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayan bir eğitim kurumuna 30 Eylül'de düzenlenen saldırıda da 46'sı liseli genç kız olmak üzere 53 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkedeki birçok saldırı terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilirken genç kızları hedef alan saldırı herhangi bir örgüt tarafından üstlenilmemişti.

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