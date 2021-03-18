Euro
8.73
Dolar
7.32
BIST 100
1,550.93
Altın
1,733.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: Suyla ilgili hedeflerimizin gerisindeyiz

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, "Çok taraflı iş birliğini genişletmek ve suyla ilgili ihtiyaçları karşılamak için somut eylemleri hızlandırmak" gibi hedeflere ulaşmayı hızlandıracağını ifade etti.

Mücahit Oktay   | 18.03.2021
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: Suyla ilgili hedeflerimizin gerisindeyiz Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, suyla ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda planın gerisinde kalındığını, hala yaklaşık 2,2 milyar kişinin sağlıklı içme suyundan yoksun olduğunu söyledi.

2030 yılında suyla ilgili hedeflerin uygulanmasını teşvik etmek için BM nezdinde düzenlenen üst düzey toplantıda, "Amaç ve hedeflerimizin çok gerisindeyiz." diyen Bozkır, bugünkü panel benzeri çalışmaların "çok taraflı iş birliğini genişletmek ve suyla ilgili ihtiyaçları karşılamak için somut eylemleri hızlandırmak" gibi hedeflere ulaşmayı hızlandıracağını ifade etti.

Bozkır, mevcut verilere göre, yaklaşık 2,2 milyar kişinin güvenli içme suyuna erişimden yoksun olduğu, 4,2 milyar kişinin sağlıksız ortamlarda yaşamını sürdürdüğü ve hala 2 milyar kişinin kendine ait düzgün bir tuvaletinin bulunmadığı gerçeğini hatırlattı.

Global kalkınmada suyun etkisine vurgu

Volkan Bozkır, küresel bir salgının ortasında olunmasına rağmen 3 milyar kişinin temel el yıkama düzeneğinden yoksun olduğu bilgisini paylaşarak su sorun çözülmeden global bir kalkınmanın gerçekleşemeyeceğine vurgu yaptı.

Bozkır, her türlü, eğitim, sağlık ve geçim kaynakları ile ilgili temel unsur olan suyun, hayat, devamlılık ve güçlenme kavramlarıyla arasında sıkı bir bağı olduğunu, suyun devamlılığının sağlanamaması durumunda tüm gezegenin ekosisteminin bozulacağını belirtti.

Su tüketimindeki küresel eşitsizliğe vurgu yapan Bozkır şunları söyledi:

"Milyarlarca insanın temiz içme suyu veya ellerini yıkamak için temel aletleri bile yokken bu kadar yüksek düzeyde teknik yenilik ve başarıya sahip bir dünyada yaşıyor olmamız ahlaki bir başarısızlıkla açıklanabilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson yarın Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
Fransa'da 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 20 bini aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya’da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana

Benzer haberler

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: Suyla ilgili hedeflerimizin gerisindeyiz

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: Suyla ilgili hedeflerimizin gerisindeyiz