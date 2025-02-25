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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, 6 bebeğin soğuktan öldüğü Gazze'ye yardım girişinde çok zorluk yaşandığını doğruladı

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail'in yardım girişini kısıtlaması nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bebeğin soğuktan ölmesine ilişkin, yardımların içeri girmesinde "pek çok zorluk yaşandığını" doğruladı.

İslam Doğru  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
BM, 6 bebeğin soğuktan öldüğü Gazze'ye yardım girişinde çok zorluk yaşandığını doğruladı Fotoğraf: Fadi Thabet/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, Gazze Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya işaret ederek, son günlerde Gazze Şeridi'nde 6 bebeğin şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini ve soğuktan ölen toplam çocuk sayısının 15'e yükseldiğini belirtti.

Yardım girişinin İsrail makamları tarafından kısıtlandığını doğrulayan Dujarric, "İnsani yardım alanında çalışan meslektaşlarımızdan anladığım kadarıyla konteyner evlerin ve çadırların içeri sokulmasında pek çok zorluk yaşanıyor. Bazılarını içeri sokmaya devam ediyoruz ama daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi.

İsrail'in, 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar bölge halkının acılarını artırıyor.

Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada hastaneye şiddetli soğuklar sebebiyle hastalanan 9 bebeğin getirildiğini söylemiş, çocukların derilerinin mavi renge döndüğünü, nefes alamadıklarını, tansiyonlarının düştüğünü ve akciğerlerinin düzgün çalışmadığını ifade etmişti.

Salah, Gazze'deki ihtiyaçlara dair, konteyner evler ve çadırların yanı sıra başta çocuk ve bebekler için olmak üzere ısınma malzemelerinin getirilmesi adına uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 milyon kişi yerinden edildi.

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