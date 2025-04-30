Dolar
38.50
Euro
43.93
Altın
3,280.31
ETH/USDT
1,796.40
BTC/USDT
94,650.00
BIST 100
9,167.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Budapeşte’de, TPAO ve MOL Group arasında imzalanacak anlaşma için düzenlenen törene katılıyor
logo
Dünya

BM: 2014'ten bu yana 52 binden fazla kişi krizden etkilenen ülkelerden kaçmaya çalışırken öldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014'ten bu yana 52 binden fazla kişinin krizden etkilenen ülkelerden kaçarken öldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
BM: 2014'ten bu yana 52 binden fazla kişi krizden etkilenen ülkelerden kaçmaya çalışırken öldü

Cenevre

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, göç edenlerin çoğunun tehlikeli yolculuklara tamamen çaresizlikten başladığı, bu kişilerin güvensizlik, çatışma, felaket ve diğer insani krizlerden kaçtığı bildirildi.

Açıklamada, "2014'ten bu yana 52 binden fazla kişi krizden etkilenen ülkelerden kaçmaya çalışırken öldü. Bu rakam, aynı süreçte küresel olarak kaydedilen tüm göçmen ölümlerinin yaklaşık 4'te 3'üne tekabül ediyor. Bunlar arasında, genellikle güvenli olmayan koşullarda mahsur kalarak kriz bölgelerinde ölen 39 binden fazla kişi, çatışma veya felaketten kaçmaya çalışırken ölen 13 bin 500'den fazla insan yer alıyor." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Afganistan'da 2021'deki siyasi gelişmelerden sonra ülkeyi terk eden 5 binden fazla kişinin transit geçişlerde öldüğü kaydedilen açıklamada, Myanmar'dan kaçan 3 bin 100'den fazla Arakanlı Müslümanın gemi kazalarında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, Orta Akdeniz'in yaklaşık 25 bin kişinin denizde kaybolmasıyla dünya genelinde en ölümcül göç rotası olmaya devam ettiğine de işaret edildi.

Zorunluluktan dolayı hareket halinde olan kişileri korumak adına yeterli adımların atılmadığına vurgu yapılan açıklamada, bu konuda küresel işbirliği çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Bu sayılar, insanların güvensizlik, fırsat eksikliği ve diğer baskılar nedeniyle ellerinde güvenli veya uygulanabilir seçenekleri kalmadığında hayatlarını riske attıklarına dair trajik bir hatırlatmadır." ifadelerini kullandı.

Zor durumdaki toplulukların istikrar ve fırsat oluşturması için yatırım yapılması gerektiğine de işaret eden Pope, böylelikle göçün bir zorunluluk yerine tercih olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalyan basını, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne geniş yer ayırdı
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Trabzon'da hassas burunlar "Maya" ve "Liya" uyuşturucuyla mücadelede önemli rol alıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 20 firma evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak
Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yabancı uzmanlardan tam not aldı

Benzer haberler

BM: 2014'ten bu yana 52 binden fazla kişi krizden etkilenen ülkelerden kaçmaya çalışırken öldü

BM: 2014'ten bu yana 52 binden fazla kişi krizden etkilenen ülkelerden kaçmaya çalışırken öldü

ABD ve Fransa Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunurken, Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı

BM: Ukrayna'da barış müzakereleri umut ışığı sunsa da saldırılar sürüyor

Suriye Dışişleri Bakanı, İsrail'in hava saldırılarının ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini belirtti

Suriye Dışişleri Bakanı, İsrail'in hava saldırılarının ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini belirtti
UAD'nin UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin duruşmalarında, Gazze'ye yardımların kasıtlı engellendiği vurgusu

UAD'nin UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin duruşmalarında, Gazze'ye yardımların kasıtlı engellendiği vurgusu
Guterres, Gazze'de insani yardımın baskı aracı olarak kullanılamayacağını söyledi

Guterres, Gazze'de insani yardımın baskı aracı olarak kullanılamayacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet